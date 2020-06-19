أسامة هيكل لمصراوي: نقابة الإعلاميين كيان غير مستقل حتى الآن.. و٣ سنوات مخالفة للقانون

قال وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، إن نقابة الإعلاميين كيان غير مستقل حتى الآن، حيث أن طارق سعدة، القائم بأعمال النقيب، يدير اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون النقابة، بقرار إداري.

وأضاف هيكل، لمصراوي، أن الاستقلالية للنقابة تبدأ بعد انتخاب أول نقيب، واللجنة المؤقتة وفقًا لقانونها -الذى كنت رئيسًا للجنة التي وضعته- كان يجب أن تنتهي من تشكيل جمعيتها العمومية في سبتمبر ٢٠١٧، ولكن استمر الوضع واكتمل بالمخالفة ٣ سنوات إضافية.

كان أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، رد على بيان نقيب الإعلاميين حول رفض تدخله في شؤون النقابة، بعد سؤاله عن الإفادة بأسماء من يظهرون على الشاشات حتى الآن دون تقنين أوضاعهم.

وقال هيكل، في تصريحاته: "إنني فوجئت بهذا الرد من جانب القائم بأعمال نقيب الإعلاميين، ولم أكن أعرف أن سيادته يقود نقابة سرية، فكل ما سألناه عنه أمور يجب إعلانها... كم عضوا فى النقابة؟ وكم وجها يظهر على الشاشة ليس عضوا بالنقابة ؟".

وأضاف وزير الإعلام: "لماذا يتستر القائم بأعمال النقيب على من هم ليسوا أعضاء نقابة؟ ولماذا يصدر سيادته مثل هذه البيانات بعد منتصف الليل".​