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برلمانية تطالب الأحزاب بدعم المرأة في الانتخابات المقبلة: شريك في العملية السياسية

12:41 ص الجمعة 19 يونيو 2020
برلمانية تطالب الأحزاب بدعم المرأة في الانتخابات المقبلة: شريك في العملية السياسية

النائبة مايسة عطوة

كتب - مصراوي:

قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن المرأة أصبحت شريك أساسي في العملية السياسية، لاسيما بعد زيادة عدد مقاعدها في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإقرار نسبة أكبر لها للمشاركة في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، مما يمثل عبء كبير وتحدي جديد لها.

وطالبت عطوة، في بيان لها، الأحزاب والقوى السياسية، أن تدعم المرأة وترشحها على قوائمها وأن تعطيها فرصتها الكاملة شأنها شأن الرجل، لا سيما بعدما أثبتت جدارتها وحسن إدارتها لمهمة عضو مجلس النواب على مدار الدورة البرلمانية الحالية.

وأكدت أن المرأة في الخمس سنوات الماضية أثبتت كفاءتها تحت قبة البرلمان، وكانت محل ثقة، وصاحبة أكبر عدد من القوانين والأدوات الرقابية، فضلا عن منافستها القوية على رئاسة اللجان، حيث ترأست المرأة في البرلمان الحالي 3 لجان هامة، وقامت بإبداء الرأي تجاه العديد من مختلف القوانين التي روجت لفكرها المستنير التي يؤهلها لزيادة نسبة مشاركتها في البرلمانات القادمة.

وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة، أن تمثيل المرأة في الخارج كان على مستوى مشرف ويستحق الإشادة، فضلا عن حضور كبير لها بالجلسة العامة وعدد الكلمات التي ألقتها أمام النواب كانت على قدر المسئولية والمتابعة، مما يجعلها تحظى بكل هذا الدعم والتمكين، لا سيما على المستوى السياسي.

مايسة عطوة لجنة القوى العاملة مجلس النواب الانتخابات البرلمانية

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