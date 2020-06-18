"أمر صادم".. محلية النواب: ١١٠٥ أسواق عشوائية بمصر

كتب - مصراوي:

أكد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن هناك نحو 1105 سوقا عشوائيا في مصر، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 20 سوق وجارى العمل على تطوير 20 آخرين.

واعتبر المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ما طرحه مدير صندوق تطوير العشوائيات أمرا صادما، مطالبا بضرورة التنسيق بين الجهات والمؤسسات الحكومية للانتهاء من هذا الملف، وعرض مذكرة بالتفاصيل كاملة على اللجنة خلال 15 يوما.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمناقشة رؤية وزارة التنمية المحلية للتعامل مع التطوير المؤسسي للأسواق الرسمية و العشوائية، بحضور نواب محافظين "الأسكندرية، البحيرة، القليوبية، الفيوم".

وأكد مدير وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة الإسكندرية أن المحافظة لديها ٨٢ سوق عشوائي مقسمة إلى ١٢ سوق أسبوعي ، و ٨٠ سوق يومي، و٣ أسواق رسمية، تمارس أنشطة تجارية و غذائية، وجميعها داخل كتل سكانية، مشيراً إلى أن إجمالي إيرادات المحافظة من تلك الأسواق ٢٥٠ ألف جنيه في العام الواحد .

فيما أوضح إسلام رجب، مدير تطوير صندوق العشوائيات بمحافظة القليوبية، وجود ١٤٢ سوق ما بين مدن وقرى المحافظة مقسمة إلى ٤٧ سوق يومي بالمدن و ٧٢ بالقرى، مشيراً إلى أن المحافظة تهدف إلى القضاء على الباعة الجائلين والأسواق العشوائية، مضيفاً: "هناك تصور لإنشاء أسواق مركزية حضارية يتم فيها مراعاة الاشتراطات الأمنية و الصحية".

وأوضح محمد أبوغنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، أن المحافظة بها ٧٦ سوق مقسمة إلى ١٦ سوق رسمي ، و ٦٠ سوق عشوائي.



فيما طالب النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة، وزارة التنمية المحلية، بمطالبة كل محافظة بتحديد رؤيتها بالنسبة للتعامل مع الأسواق العشوائية و إيجاد آلية لتوفير بدائل لها.

وأوضح السجيني، أن قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الذي وافق عليه البرلمان أمس، سيكون بمثابة نقلة نوعية للمحافظات، مشيراً إلى أن لجنة الإدارة المحلية اقترحت في القانون تخصيص ٧٥% من هذا النشاط، لصالح المحافظات وتنمية مواردها.