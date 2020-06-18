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وزير الطيران يتفقد مطار الغردقة قبل بدء استئناف الرحلات الجوية

11:31 م الخميس 18 يونيو 2020
وزير الطيران يتفقد مطار الغردقة قبل بدء استئناف الرحلات الجوية

الطيار محمد منار وزير الطيران المدني

كتب - محمد عبيد:

قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بجولة تفقدية بمطار الغردقة الدولي، مساء الخميس، لمتابعة استعدادات المطار، والاطمئنان على جاهزيته تزامناً مع عودة الرحلات الجوية اول يوليو المقبل .

تفقد الوزير صالتي السفر والوصول بمبنى الركاب رقم 1و2، وكاونترات الجوازات والأسواق الحرة ومنطقة السيور، بالإضافة إلى برج المراقبة والمهبط وجميع مواقع الطائرات والترمك.

واطمأن الوزير، على إجراءات التأمين داخل وخارج المطار والأسوار الخارجية وبوابات الخروج وكاميرات المراقبة ، وتفقد مواقع الخدمة المدنية والمطافئ .

وأشاد الوزير محمد منار بجميع الإجراءات الأمنية المطبقة بالمطار، وبالتنسيق الكامل بين جميع الجهات العاملة والعاملين بالمطار كلٍ في موقعه، واطمأن على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار من كاميرات حرارية للكشف عن درجة حرارة الركاب والملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعي، وكذا العلامات الإرشادية للركاب لضمان سلامة المسافرين والعاملين .

ووجه وزير الطيران بضرورة توفير كافة سبل الراحة وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للركاب والسائحين والالتزام بكافة اجراءات السلامة المتبعة، وإظهار المطار بالصورة اللائقة والمشرفة أمام ضيوف مصر القادمين إلى مدينة الغردقة، والتى تعتبر أحد أهم الوجهات السياحية داخل مصر.

رافق الوزير في الجولة، الطيار عادل المحجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، والطيار نبيل الملاح مدير مطار الغردقة.

الطيار محمد منار وزير الطيران المدني مطار الغردقة استئناف الرحلات الجوية

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