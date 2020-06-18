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حدث في 8 ساعات| عزل منزلي لوزير الإعلام.. والأطباء تطالب بتأجيل امتحانات الثانوية

07:47 م الخميس 18 يونيو 2020
حدث في 8 ساعات| عزل منزلي لوزير الإعلام.. والأطباء تطالب بتأجيل امتحانات الثانوية

حدث في 8 ساعات

كتب ـ يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في المساحات الخضراء بالعاصمة الإدارية، وبحث أزمة المحتجزين في ليبيا مع رئيس المخابرات العامة، وطلب نقابة الأطباء من الرئيس السيسي بتأجيل امتحانات الثانوية بسبب أزمة كورونا.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي فيروس كورونا وزير الاعلام الكويت العاصمة الإدارية إعلان القاهرة اللواء عباس كامل

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