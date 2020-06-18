بعد عزل وزير الإعلام منزليًا.. نقيب الإعلاميين: كل الدعوات له بالشفاء من "كورونا"
كتب - مصراوي:
قال طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إنه تلقى ببالغ الحزن، خبر عزل أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، لمخالطته مصابا بفيروس "كورونا".
وأضاف سعدة، في بيان الخميس، "أتمنى الشفاء لأسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، من هذا الفيروس إذا ثبتت إصابته".
وتابع نقيب الإعلاميين: "أدعو الله أن يتم شفاؤه على خير".
وأعلن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، وضعه في العزل المنزلي لعدة أيام لمخالطته أحد مصابي "كورونا".
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