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الأوقاف تحرر محضرا ضد شخص بالدقهلية ادعى عمله بالوزارة

05:55 م الخميس 18 يونيو 2020
الأوقاف تحرر محضرا ضد شخص بالدقهلية ادعى عمله بالوزارة

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

حررت مديرية أوقاف الدقهلية محضرًا رقم (1447) بتاريخ اليوم الخميس، للمواطن احمد محمود بديع فضا، بعد انتحاله وادعائه صفة أنه يعمل لدى وزارة الأوقاف.

وحذرت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الخميس، بشدة كل من يحاول أن ينتحل صفة الانتساب إليها، علمًا بأن المذكور، استغل صفة الانتحال هذه في نشر أفكاره لدعم الجماعة الإرهابية.

وأِشارت، إلى أنه تم إبلاغ الجهات المعنية، وتكليف الإدارة القانونية بمحافظة الدقهلية برفع قضية ضد المذكور لإساءته إلى اسم وزارة الأوقاف بما نشره على صفحته .

وزارة الأوقاف مديرية أوقاف الدقهلية

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