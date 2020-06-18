أزمة المحتجزين وإعلان القاهرة.. السيسي يجتمع برئيس المخابرات العامة

كتب- محمد نصار:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضي، متحدث الرئاسة، بأن الاجتماع، شهد بحث التطورات في الأزمة الليبية في أعقاب إعلان القاهرة، ومستجدات الأوضاع الأمنية بشكل عام.

كما تم استعراض جهود الدولة والتي تكللت بإنهاء أزمة المصريين في ليبيا.

ووجه الرئيس السيسي، باستمرار مواصلة الإجراءات اللازمة من لاأجهزة المعنية لتوفير الأمان للمواطنين.