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بـ40 مليون جنيه.. إعادة تأهيل كوبري إمبابة التاريخي على النيل

03:28 م الخميس 18 يونيو 2020
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كتب- أسامة علي:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إعادة تأهيل كوبري إمبابة التاريخي على النيل بتكلفة تقديرية 40 مليون جنيه تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق بنسبة تنفيذ 100%.

وشملت أعمال إعادة تأهيل الكوبري (صيانة درابزينات مشايات الكوبري، مراشمة الكوبري، إعادة دهان الكوبري، إعادة تنفيذ طبقة الأسفلت لمشايات السيارات، تنفيذ بلاطات خرسانية أعلى مشايات الأفراد، تركيب شبكة إنارة لمشايات الكوبري بالكامل، صيانة الأجزاء الميكانيكية للفتحة الملاحية).

كما شملت تركيب نظام تشغيل وتحكم كهربائي للباكية الملاحية المتحركة ويعتبر نقلة حديثة في عملية تشغيل الكوبري بما يضمن السلامة والأمان أثناء عملية فتحه وغلقه أوتوماتيكيا.

وفي ذات السياق فإن اجمالي طول الكوبري يبلغ 490 مترًا وهو عبارة عن 7 باكيات معدنية تتحرك الباكية الثانية منه بالدوران، ويحمل الكوبري خطي سكة حديد ومشايتين جانبيتين للسيارات ومثلهما للأفراد.

كوبري امبابة سكك حديد مصر

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