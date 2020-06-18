نقيب الصحفيين ينعى الرئيس السابق لاتحاد الصحفيين العرب
كتب- مصراوي:
نعى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين المصريين، ومجلس النقابة ببالغ الحزن والأسى أحمد يوسف بهبهاني، الرئيس الفخري لجمعية الصحفيين الكويتيين ورئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الكويتيين السابق ورئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب السابق.
وقال النقيب، في بيان، اليوم الخميس: أفنى الفقيد الراحل عمره في خدمة الصحافة الكويتية والعربية ولم يدخر جهدا في حياته في سبيل مناصرة قضايا الصحافة العربية والكويتية.
ودعا نقيب الصحفيين، الله عزل وجل أن يتغمده برحمته ويلهم أسرته ومحبيه والصحافة العربية الصبر والسلوان.
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