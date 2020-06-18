أطباء التكليف يطلبون لقاء رئيس الوزراء لبحث أزمتهم

كتب- أحمد جمعة:

توجه وفد من ممثلي أطباء التكليف، اليوم الخميس، إلى رئاسة مجلس الوزراء، لتقديم طلب رسمي للقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف حل مشكلة حركة التكليف، قبل إبلاغهم أن تقديم الطلبات حاليا مقتصر على الجهات الرسمية فقط، أما الطلبات الفردية يتم إرسالها عن طريق الفاكس، وهو ما لجأ إليه الأطباء.

وقالت نقابة الأطباء، في بيان، اليوم الخميس، إن المشكلة يمكن حلها سريعا بمجرد إقرار تكليف الأطباء على النظام القديم المتعارف عليه منذ سنوات، ما يفيد المنظومة الصحية بانضمام أطباء شباب جدد لتقديم الرعاية الطبية.

كما تخشى النقابة من ازدياد وتيرة تقديم طلبات إلغاء التكليف من الأطباء ما يضر بالمنظومة الصحية وفقدان الأعضاء المهمين في هذا الوقت الحرج الذي نحتاج فيه لجميع الجهود لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.​