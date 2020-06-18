اليوم.. وصول 9 رحلات تقل 1275 مصريًا من العالقين بالكويت

كتب- يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلًا، اليوم الخميس، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان اليوم، كشف التقرير، أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 24 رحلة طيران تحمل على متنها 3775 راكبًا إلي مطارات 7 دول: مصر والهند وتركيا والتيبال وقطر وفيتنام وباكستان، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 9 رحلات تقل 1275 عاملًا من العالقين.

ومن المقرر، وصول الـ9 رحلات، إلى 5 مطارات (القاهرة، والإسكندرية، والأقصر، وأسيوط، وسوهاج).

وأشار المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، إلى أنه تقرر تسيير 9 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الخميس الموافق 18 يونيو وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 1275 عاملا، كالتالي:

- الرحلة الأولى، على الكويتية رقم 1653 قيام من مطار الكويت الساعة 9.05 وعلى متنها 130 عاملا وتصل مطار سوهاج.

- الرحلة الثانية، على العربية - مصر رقم 218 وتغادر الكويت 11.35 وعلى متنها 145 عاملا وتصل إلى مطار أسيوط.

- الرحلة الثالثة، النيل رحلة رقم 6888 قيام من الكويت 14.00 وعلى متنها 145 عاملا، وصول مطار القاهرة.

- الرحلة الرابعة، على طيران الجزيرة رقم 1723 قيام من الكويت 14.50على متنها 145 عاملا تصل لمطار الإسكندرية.

- الرحلة الخامسة، على المصرية رقم 3064 قيام من الكويت 15.05 وعلى متنها 130 عاملا وتصل مطار الأقصر .

- الرحلة السادسة، الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت الساعة 17.05 وعلى متنها 145 عاملا وتصل مطار القاهرة.

- الرحلة السابعة، على طيران أير كايرو رقم 2416 قيام من الكويت 18.30 وعلي متنها 145 عاملا تصل إلى أسيوط.

- الرحلة الثامنة، طيران الجزيرة رحلة رقم 1701 قيام من الكويت 19.00 وعلى متنها 145 عاملا تصل مطار أسيوط.

- الرحلة التاسعة، على طيران الجزيرة رقم 1715 قيام من الكويت 19.00 وصول مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.