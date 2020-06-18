وزير الإعلام يخضع للعزل المنزلي بعد مخالطته أحد مصابي كورونا

كتب- مصراوي:



أعلن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، وضعه في العزل المنزلي لعدة أيام لمخالطته أحد مصابي كورونا.



وقال هيكل، في تصريح له عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. نظرا لمخالطة أحد مصابي كورونا تم وضعي في العزل المنزلي لعدة أيام.

