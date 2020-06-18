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وزير الإعلام يخضع للعزل المنزلي بعد مخالطته أحد مصابي كورونا

01:46 م الخميس 18 يونيو 2020
وزير الإعلام يخضع للعزل المنزلي بعد مخالطته أحد مصابي كورونا

أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام

كتب- مصراوي:

أعلن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، وضعه في العزل المنزلي لعدة أيام لمخالطته أحد مصابي كورونا.

وقال هيكل، في تصريح له عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. نظرا لمخالطة أحد مصابي كورونا تم وضعي في العزل المنزلي لعدة أيام.

أسامة هيكل وزير الإعلام العزل المنزلي فيروس كورونا

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