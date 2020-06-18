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نقيب الإعلاميين لأسامة هيكل: نحن لا نقود نقابة سرية

01:25 م الخميس 18 يونيو 2020
نقيب الإعلاميين لأسامة هيكل: نحن لا نقود نقابة سرية

طارق سعدة نقيب الإعلاميين


كتب- مصراوي:

قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، تجاوز في حق النقابة ونقيبها، متسائلًا: لماذا هذه اللهجة دائما من الوزير وكأننا تلاميذه وهو الناظر.

وأضاف نقيب الإعلاميين، في بيان رسمي، اليوم الخميس: انتقد هيكل صدور بياني ليلا وأصدر بيانا بعده بساعتين وسمح لنفسه أن يصف نقابة الإعلاميين بالكيان غير المحترم وهذا غير مقبول.

وتابع: نحن لا نقود نقابة سرية ولكن هناك قنوات شرعية للحصول على البيانات وللجهات القضائية حق الحصول عليها.

وأكد نقيب الإعلاميين، أن هيكل دائم الخطأ في الآخريين واتهمني باطلا دون أن يعلم شيئا عن النقابة بقوله: لماذا يتستر على من هم ليسوا أعضاء في النقابة فإذا كانوا ليسوا أعضاء فكيف أتستر عليهم.

وأكد سعدة: الوزير تفرغ لانتقاد من يحاولون إصلاح المنظومة الإعلامية وأدعوه للتركيز في مهمته وهي تقديم سياسة إعلامية واضحة وبناءة.

وتساءل سعدة: ماذا قدم هيكل للرد على القنوات المعادية الخارجية؟، وأين إبرازه لمشروعات الدوله العملاقة؟ وأنا أعلم جيدا أن الدولة لبت له كل ما طلب ما بين المقر والهيكل الإداري وسيارات واعتماد ميزانية خيالية كل هذا ولا عائد.

واختتم: لو وقف هيكل على حقيقة عمل النقابة لذهل من الأداء ولكنه تحدث عن غير علم ومازال يتمادى في تجاوزاته.

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