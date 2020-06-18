برلماني يحذر من تجاهل حل أزمة العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية

كتب- مصراوي:

حذر النائب السكندري محمد الكوراني، من تهاون الحكومة في إيجاد حلول عاجلة لأزمة المباني والعقارات الآيلة للسقوط على مستوى محافظة الإسكندرية بصفة عامة وداخل مناطق "اللبان والجمرك ومينا البصل والعطارين وكرموز" بصفة خاصة.

وأكد الكوراني، في طلب إحاطة تقدم به إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن وجود بعض المناطق بالمحافظة مثل "اللبان والجمرك ومينا البصل والعطارين وكرموز" بها منازل وعقارات آيلة للسقوط سواء تلك التي يوجد بها سكان أو خالية من المواطنين متسائلا عن خطة التنمية المحلية ممثلة في المحافظة في التعامل مع هذه الكارثة التي تهدد حياة المواطنين ووقف سيناريو تكرار انهيار العقارات المستمر في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية ومنها محافظة الإسكندرية.

وقال الكوراني: هناك عدد من المناطق بالمحافظة صدر للعقارات الآيلة للسقوط فيها قرارات إزلة ولكن لم تنفيذها مما يعني المزيد من الخطر على حياة المواطنين مؤكدًا وجود العديد من المناطق بالمحافظة أصبحت تشكل خطرا ليس على قاطنيها فقط ولكن على المارة أيضا.

وطالب النائب محمد الكوراني، بتشكيل لجنة لمعاينة جميع المساكن الشعبية الواقعة في نطاق دائرة اللبان ومينا البصل والعطارين وكرموز وعمل تقرير فني بما تحتاجه من صيانة حيث إن أغلب هذه المساكن تهالكت ومن الممكن أن تنهار وتسبب خطرا على أرواح قاطنيها في أي وقت وإدراج ما يصلح منها في خطة تطوير العشوائيات، للحفاظ على حياة المواطنين مطالبا من الحكومة توفير وحدات سكنية بديلة بدلًا من وحداتهم الآيلة للسقوط.​