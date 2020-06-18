المطار يستقبل 6 آلاف راكب على 55 رحلة خلال 24 ساعة

كتب- محمد عبيد:



تشهد صالات مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، إقلاع ووصول 112 رحلة استثنائية على مدار الـ24 ساعة ما بين رحلات ركاب دولية وداخلية وخاصة ورحلات بضائع، تقل على متنها 6 آلاف راكب من العالقين سواء بمصر أو بالخارج منذ توقف الطيران بسبب فيروس كورونا المستجد.



وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن صالات الوصول تستقبل خلال الـ24 ساعة نحو 55 رحلة من الكويت والسعودية والإمارات وعمان، على متنها 6 آلاف مصري، تسيرها شركات طيران عربية ومصر للطيران بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة لنقل العالقين بدول الخارج.



وأضافت المصادر: يغادر من مطار القاهرة 57 رحلة سفر استثنائية إلى عدة وجهات سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، مشيرة إلى أن معدل التشغيل بدأ يرتفع بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية منذ تعليق حركة الطيران منتصف مارس الماضي بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد، سواء على مستوى حركة السفر أو الوصول خصوصا بالنسبة لرحلات إجلاء العالقين ورحلات "الشارتر" مما يعد مؤشرا مهما على قرب عودة حركة الطيران خاصة مع زيادة التشغيل بصورة ملموسة.



ويخضع جميع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يومًا.