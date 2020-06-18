محافظ الجيزة يتفقد مستشفى حميات إمبابة

كتب- أسامة علي:

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مستشفى حميات إمبابة بحي شمال الجيزة للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ومتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمستشفي.

رافق المحافظ خلال جولته الصباحية أثناء تفقده مستشفيات العزل هند عبدالحليم، نائب المحافظ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، والدكتور محمد منصور، مدير مديرية الشئون الصحية، وشفيق جلال، رئيس هيئة النظافة والتجميل، وأشرف بكر، رئيس حي شمال الجيزة.