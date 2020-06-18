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عالج 120 مريضا بكورونا.. وفاة طبيب شاب بعد إصابته بـ"كوفيد 19"

11:59 ص الخميس 18 يونيو 2020
عالج 120 مريضا بكورونا.. وفاة طبيب شاب بعد إصابته بـ"كوفيد 19"

وفاة طبيب شاب بعد إصابته بـكوفيد 19

كتب- أحمد جمعة:

نعت نقابة الأطباء بخالص الحزن والأسى، الدكتور رامي كريم الديب، أخصائي الكلى الصناعي بوحدة كلى قرانشو (دفعة 2007 طب طنطا)، والذي توفي اليوم الخميس، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد أثناء تأدية عمله.

وقالت النقابة، في بيان اليوم، إن الطبيب الشاب أتم الله شفاء أكثر من ١٢٠ مريضًا بكورونا على يده.

وكان "رامي" في الرعاية المركزة بمستشفى العزل بكفرالزيات، وحُقن بالبلازما من أحد المتعافين، لكنها لم تنجح في علاجه، وفق شقيقه الذي نشر فيديو عبر حسابه على فيسبوك.

ودعت النقابة، الله أن يتقبله من الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

وفي وقت سابق، نعت النقابة الدكتور مايكل وجيه عضو مجلس نقابة أطباء أسيوط، والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

كوفيد 19 فيروس كورونا نقابة الأطباء وزارة الصحة

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