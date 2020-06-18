تدخل غير قانوني ونقابة سرية.. ننشر تفاصيل خلاف وزير الإعلام ونقابة الإعلاميين

كتب- مصراوي:

أرسل أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، خطابا لنقابة الإعلاميين تسبب في غضب النقابة، حيث أصدر الدكتور طارق سعدة القائم بأعمال نقيب الإعلاميين بيانًا أكد فيه أن الوزير يتدخل في شؤون النقابة.

وقال وزير الإعلام في خطابه للنقابة: "بالإشارة إلى البيان الذي أصدرته شبكة تليفزيون النهار والذي تم تداوله بكافة وسائل الإعلام والمرفق طيه بشأن وقف البث الحي لبرامجها لحين التسوية مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين، وقد فوجئت بالبيان وتداعياته، ولم أكن أظن أن هناك إعلاميين لا يزالون يظهرون على شاشات التليفزيون وعلى ميكروفونات الإذاعة دون الحصول على عضوية نقابة الإعلاميين، لذا أرجو بالتكرم بالإفادة عن الإعلاميين الذين يظهرون على شاشات القنوات المختلفة دون الحصول على عضوية النقابة ومن منهم تقدم بالفعل ومن لم يتقدم.

وعقب ذلك، رفض نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة -ما سماه- بتدخل وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل في شؤون النقابة.

وقال سعدة: "فوجئت بخطاب خارج عن الأعراف والبروتوكولات الرسمية يأتي من وزير الدولة لشؤون الإعلام بدون سند قانوني يطلب مني بيانات الأعضاء ومن تقدم للنقابة ومن لم يتقدم، وهذا خطأ فادح وأمر غير قانوني حيث أنه لا ولاية للوزير على النقابة فهي جهة مستقلة.

وأضاف سعدة في بيان للنقابة: "بالإضافة إلى أنه لابد أن نحافظ على سرية البيانات للزملاء وأن هذه اللغة التي تحدث بها الوزير في خطابه وما دفعني للرد عليه بكل احترام هو أن أذكره بالقانون واختصاصاته".

ورد أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، على بيان نقيب الإعلاميين حول رفض تدخله في شؤون النقابة بعد سؤاله عن الإفادة بأسماء من يظهرون على الشاشات حتى الآن دون تقنين أوضاعهم.

وقال هيكل: فوجئت بهذا الرد من جانب القائم بأعمال نقيب الإعلاميين، ولم أكن أعرف أن يقود نقابة سرية، فكل ماسألناه عنه أمور يجب إعلانها.. كم عضوًا في النقابة؟ وكم وجهًا يظهر على الشاشة ليس عضوا بالنقابة؟.

وأضاف وزير الإعلام: لماذا يتستر القائم بأعمال النقيب على من هم ليسوا أعضاء نقابة؟ ولماذا يصدر مثل هذه البيانات بعد منتصف الليل، وما أعلمه أن المؤسسات المحترمة ترد على الخطابات بالمثل وليس عبر وسائل الإعلام.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرر وقف 5 مذيعات من قناة النهار، بالإضافة إلى وقف البث الحي نتيجة لعدم توفق أوضاعهم.

ونتيجة لذلك كلفت القناة مذيعيها باستيفاء تصاريح العمل الخاصة بهم من خلال نقابة الإعلاميين وتوفيق أوضاعهم القانونية.

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