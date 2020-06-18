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الزراعة: وصول أول شحنة برتقال مصري إلى أسواق نيوزيلندا

09:58 ص الخميس 18 يونيو 2020
الزراعة: وصول أول شحنة برتقال مصري إلى أسواق نيوزيلندا

وصول أول شحنة برتقال مصري إلى أسواق نيوزيلندا

كتب- أحمد مسعد:

أكد الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري، أنه تلقى خطابا من السلطات في نيوزيلاندا يفيد بوصول أول شحنة برتقال مصري إلى الموانئ النيوزيلاندية وتم السماح بدخولها إلى الأسواق بعد التأكد من مطابقتها لكافة معايير الجودة واشتراطات الصحة النباتية التي تم الاتفاق عليها مسبقا.

وقال العطار، في بيان، اليوم الخميس، إن الجانب النيوزيلاندي طالب بالبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو استكمال فتح أسواقهم أمام باقي أصناف الموالح المصرية أسوة بالبرتقال.

وأضاف رئيس الحجر الزراعي المصري، أن الهيئة المسئولة عن السماح بنفاذ المنتجات الزراعية إلى نيوزيلندا (MPI) من أصعب الجهات الدولية في وضع اشتراطات الاستيراد التي تخص المنتج الزراعي واستطاع الحجر الزراعي المصري وفريق العمل المختص التوافق مع هذه الشروط مما يؤكد جودة المنتجات الزراعية المصرية التي أصبحت تغزو معظم الأسواق العالمية حاليا وتشهد إقبالا متزايدا من جميع دول العالم.

البرتقال المصري تصدير البرتقال نيوزيلندا

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