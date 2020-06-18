مطار القاهرة يستقبل 300 من العالقين في قطر عبر مسقط

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الخميس، رحلة استثنائية تابعة لمصر للطيران قادمة من العاصمة العمانية مسقط ، على متنهما نحو 300 راكب من المصريين العالقين في قطر، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار: وصلت الرحلة الاستثنائية رقم MS2931 التابعة لمصر للطيران قادمة من سلطنة عمان على متنها نحو 300 مصري، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي تسيره وزارة الطيران لإجلاء أكثر من 3 آلاف مصري عالق بقطر كانوا قد ناشدوا الدولة لعودتهم وبالفعل تم التنسيق مع إحدى شركات الطيران العمانية التي تقوم بإجلائهم من قطر إلى سلطنة عمان، ويتم نقلهم عبر طائرات شركتي مصر للطيران وآير كايرو .

ويخضع ركاب الرحلة القادمة من الخارج للفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

وكانت سلطة الطيران المدني أعلنت عن توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ ‪19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.​