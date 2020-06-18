وزير الإعلام لـ"نقيب الإعلاميين": لم أكن أعرف أنك تقود نقابة سرية

كتب- مصراوي:

رد أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام، على بيان نقيب الإعلاميين حول رفض تدخله في شؤون النقابة بعد سؤاله عن الإفادة بأسماء من يظهرون على الشاشات حتى الآن دون تقنين أوضاعهم.

وقال هيكل، لـ"مصراوي"، إنني فوجئت بهذا الرد من جانب القائم بأعمال نقيب الإعلاميين.. ولم أكن أعرف أنه يقود نقابة سرية.

وتابع الوزير: كل ما سألناه عنه أمور يجب إعلانها.. كم عضوًا في النقابة؟ وكم وجهًا يظهر على الشاشة ليس عضوًا بالنقابة؟.

وأضاف وزير الإعلام: لماذا يتستر القائم بأعمال النقيب على من هم ليسوا أعضاء نقابة؟ ولماذا يصدر مثل هذه البيانات بعد منتصف الليل.

يأتي ذلك ردًا على بيان الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، والذي عبر فيه عن رفضه لما أسماه تدخل وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل في شؤون النقابة.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرر وقف 5 مذيعات من قناة النهار، إضافة إلى وقف البث الحي نتيجة لعدم توفيق أوضاعهم.

ونتيجة لذلك كلفت القناة مذيعيها باستيفاء تصاريح العمل الخاصة بهم من خلال نقابة الإعلاميين وتوفيق أوضاعهم القانونية.

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