حدث ليلاً | تفاصيل أول موازنة بعد كورونا وعودة العمال المصريين من ليبيا

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

انخفاض ملحوظ.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات "كورونا" اليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 1363 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس "كورونا المستجد"، و84 حالة وفاة، الأربعاء.

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توصيات ومطالبات.. ننشر كواليس موافقة البرلمان على أول موازنة بعد كورونا

وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الثالثة (2020 / 2021) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020 / 2021.

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صور - بكمامة وعلم مصر.. عودة العمال المصريين سالمين من ليبيا

عاد العمال المصريين المتحجزين في ليبيا إلى أرض الوطن سالمين رافعين علم مصر. وجاء ذلك بعد أن كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجهزة الدولة المختصة بإنهاء أزمتهم.

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صور اللقطات الأولى لوصول العمال المصريين المحتجزين في ليبيا

نشر الإعلامي أحمد موسى، منذ قليل، اللقطات الأولى لوصول العمال المصريين المتحجزين في ليبيا إلى أرض الوطن.

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بعد تكليفات السيسي.. وصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلى مصر

وصل منذ قليل، إلى أرص الوطن، العمال المصريين المتحجزين في ليبيا في أعقاب توجيهات الرئيس السيسي.

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فيديو| ننشر تفاصيل مشاركة السيسي في قمة "الصين – أفريقيا"

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، في قمة "صينية – أفريقية" مصغرة عبر "فيديو كونفرانس" تحت عنوان "القمة الاستثنائية لتعزيزالتضامن "الصيني – الأفريقي" في مكافحة وباء كورونا.

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الفقي: مصر ليس أمامها إلا اللجوء لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة- فيديو

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن الفوضى التي صاحبت أحداث 25 يناير 2011 تسببت في الأزمة الحالية الخاصة بسد النهضة، متابعًا: "الموقف الحالي لم يكن ليحدث لولا فوضى 20 يناير".

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مصر للطيران: لا نية لزيادة أسعار التذاكر في ظل أزمة كورونا- فيديو

قال الكابتن رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن هناك عددًا كبيرًا من الدول مفتوح حجز التذاكر فيها، والحجز من خلال موقع مصر للطيران، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع جميع مكاتب مصر للطيران في العالم لمعرفة تفاصيل الإجراءات المتخدة في المطارات المختلفة التي تم فتح رحلات الطيران فيها.

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بعد انتهاء التفاوض.. "الري" تكشف 6 حقائق حول مفاوضات سد النهضة

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مفاوضات سد النهضة لم تحقق تقدم يذكر على مدار الفترة الماضية، بسبب المواقف الإثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني.

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بريطانيا تحتل المرتبة الثانية كـ"أسوأ رد فعل على كورونا" بين الدول المتقدمة

احتلت المملكة المتحدة المرتبة الثانية من حيث الأسوأ بين دول العالم المتقدمة من حيث رد الفعل السريع على جائحة كورونا، وذلك وفقا لتصنيف منظمة التعاون والتنمية.

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بعد تشريع معاقبتها.. مفاجأة بولتون: ترامب شجع سياسات الصين ضد الإيجور

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، على مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على مسئولين صينيين تعتبرهم الولايات المتحدة مسئولين عن "اضطهاد" أقلية الإيجور المسلمة.

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