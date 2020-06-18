كورونا في 24 ساعة| 1363 حالة جديدة وبارقة أمل وعسل النحل لتقوية المناعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 1363 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس "كورونا المستجد"، و84 حالة وفاة، الأربعاء.

وقال الدكتور تادروس إدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن الاختراق المتمثل في نتائج التجارب السريرية بشأن استخدام علاج الديكساميثازون فى المملكة المتحدة وكونه يخفض من معدلات الوفاة بالنسبة لمرضى فيروس "كورونا" الذين يعانون من أعراض حادة سواء بالنسبة لمن يستخدم منهم الأكسجين فقط أو من هم على أجهزة التنفس يمثل بارقة أمل

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول كورونا في مصر والعالم:

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