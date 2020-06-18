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"صقور مصر وكل الخيارات متاحة".. كواليس عودة العمال المصريين من ليبيا

02:44 ص الخميس 18 يونيو 2020
"صقور مصر وكل الخيارات متاحة".. كواليس عودة العمال المصريين من ليبيا

عودة العمال المصريين من ليبيا

كشف اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مساء اليوم، تفاصيل عودة العمال المصريين المتحجزين في ليبيا إلى أرض الوطن سالمين رافعين علم مصر، بعد أن كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجهزة الدولة المختصة بإنهاء أزمتهم.

وقال اللواء خالد شعيب، منذ ظهور الفيديو أصدر الرئيس السيسي تكليفًا بتشكيل خلية لإدارة هذه الأزمة، وعلى رأسها رجال المخابرات العامة
(الصقور)، مشيرًا إلى أنه منذ اليوم الأول كان تكليف السيد الرئيس "كل الخيارات متاحة لعودة أبنائنا إلى مصر"، وأنه تم التنسيق مع حكومة الوفاق التي ضبطت المليشيا، وتم عرضهم على النيابة، بالإضافة إلى الجيش الوطني الليبي الذي أمن موكب تحرك أبنائنا حوالي 700 كيلو متر داخل ليبيا حتى منفذ السلوم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المحتجزين، من خلال اتصالات مصرية - ليبية تسهم في إعادة المحتجزين وتأمين وصولهم للبلاد.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت حكومة الوفاق أن أجهزة الضبط القضائي التابعة لوزارة الداخلية تمكنت من رصد المكان الذي وقعت فيه الإساءة للعمال المصريين في ليبيا.

وبحسب بيان للوزارة نشرته مساء الأربعاء، تمكنت هذه الأجهزة من كشف هوية المتورطين في هذه الواقعة والقبض عليهم، ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص، تحضيرا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام.

وكان مقطع مصور قد انتشر خلال الأيام الماضية يظهر فيه مجموعة ليبيين يقومون بإهانة مجموعة من العمال المصريين المقيمين في ليبيا، وتردد أنها في مدينة ترهونة.

مطروح العمال المصريين السيسي ليبيا

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