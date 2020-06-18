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صور - بكمامة وعلم مصر.. عودة العمال المصريين سالمين من ليبيا

02:19 ص الخميس 18 يونيو 2020
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عاد العمال المصريين المتحجزين في ليبيا إلى أرض الوطن سالمين رافعين علم مصر. وجاء ذلك بعد أن كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجهزة الدولة المختصة بإنهاء أزمتهم.

وأظهر مقطع فيديو اليومين الماضيين مشاهد صادمة لعمليات تعذيب وحشي وإهانة تعرض لها العمال في مدينة ترهونة الليبية جنوب شرق العاصمة طرابلس، بعد اعتقالهم من قبل ميليشيا مسلحة، يقول ناشطون إنها تابعة لقوات الوفاق.

وأعلنت وزارة الداخلية الليبية، اليوم الأربعاء، القبض على المتورطين في واقعة الإساءة إليهم وتعذيبهم بطريقة مهينة.

وقالت الوزارة في بيان لها: إن أجهزة الضبط القضائي"تمكنت أمس الثلاثاء من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية".

وأضافت أن الأجهزة تمكنت أيضًا من "كشف هوية المتورطين في هذه الواقعة، وإلقاء القبض عليهم، ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص، تحضيرًا لإحالتهم لمكتب النائب العام".

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ليبيا لسيسي العمال المصريين كمامة

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