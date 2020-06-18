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بعد تكليفات السيسي.. وصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلى مصر

12:45 ص الخميس 18 يونيو 2020
بعد تكليفات السيسي.. وصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلى مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

وصل منذ قليل، إلى أرص الوطن، العمال المصريين المتحجزين في ليبيا في أعقاب توجيهات الرئيس السيسي.

وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجهزة الدولة المختصة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا.

وكان مقطع فيديو مصور، أظهر مشاهد صادمة لعمليات تعذيب وحشي وإهانة تعرض لها عمال مصريون في مدينة ترهونة الليبية جنوب شرق العاصمة طرابلس، بعد اعتقالهم من قبل ميليشيا مسلحة، يقول ناشطون إنها تابعة لقوات بركان الغضب.

وأعلنت وزارة الداخلية الليبية، اليوم الأربعاء، القبض على المتورطين في واقعة الإساءة إلى مجموعة من العمالة المصرية، وتعذيبهم بطريقة مهينة.

وقالت الوزارة في بيان نقلته "روسيا اليوم" إن أجهزة الضبط القضائي التابعة لها "تمكنت أمس الثلاثاء من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية".

وأضافت أن الأجهزة تمكنت أيضًا من "كشف هوية المتورطين في هذه الواقعة، وإلقاء القبض عليهم، ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص، تحضيرًا لإحالتهم لمكتب النائب العام".

السيسي ليبيا المصريين المحتجزين

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فيديو - اللقطات الأولى لوصول العمال المصريين المحتجزين في ليبيا

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