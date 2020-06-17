المصرية للمطارات تنتهي من استعدادات استقبال الركاب

كتب- محمد عبيد:

أصدر الطيار عادل محجوب، رئيس الشركة المصرية للمطارات، تعليمات بشأن الاستعدادات الكاملة في كل المطارات والتعاون مع الحجر الصحي المتواجد بالمطارات لتطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الركاب المسافرين، الوافدين وسلامة العاملين بالمطار باتخاذ كافة التدابير الاحترازية.

وقالت مصادر بالشركة: تم وضع علامات أرضية للتباعد، وتركيب استاندات تعليمات وتحذيرات الوقاية وفقًا لتعليمات وزارة الصحة، وضع التعليمات على جميع شاشات المطار ووضع لافتات تشير للتباعد والمسافات الآمنة لجميع الركاب وتم استغلال فترة التوقف لإستكمال أعمال الصيانة الخاصة بالمطارات.

وأضافت المصادر، أن مديري المطارات أصدروا تعليمات بتعقيم المطار بالكامل بشكل دوري والتنبيه والتشديد على العاملين بارتداء القفازات والكمامات الطبية والاطمئنان يوميا على جميع العاملين بالمطار من خلال الكشف عليهم بجهاز قياس الحرارة لتعلن بذلك المطارات المصرية جاهزيتها لاستقبال السائحين.

وكانت الشركة الوطنية مصر للطيران، أعلنت عن استئناف رحلاتها الدولية المنتظمة إلى عدة وجهات دولية اعتبارًا من أول يوليو المقبل، وذلك في ضوء الخطة التي أعلنتها الدولة اليوم، لتشغيل الأنشطة والمنشآت السياحية والفندقية والمطارات وشركات الطيران.

جدير بالذكر أن وزير الطيران المدني أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو القادم، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.