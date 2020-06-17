النواب يدعمون الرئيس في أزمة ليبيا.. وعبدالعال: الفلاح سقط من حسابات الحكومة

كتب- مصراوي:

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، الموافقة على الموازنة العامة للدولة المنتظر تطبيقها في الأول من يوليو المقبل، وسط انتقادات واسعة لعدم الإهتمام بالفلاح ودعمه، في الوقت الذي أكد الأعضاء علي دعمهم الكامل للقيادة الياسية في الأزمة الليبية وسد النهضة، ورفض ما تعرض له عمال مصر من تعذيب على أيدي ميليشيات.

وقال النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الاتحاد العام للعمال أرسل شكوى إلى منظمة العمل الدولية والعربية وجميع الاتحادات الأوروبية والعالمية رفضا لممارسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمرتزقة من الإرهابين، لاسيما بعد ظهور فيديو يظهر تعرض بعض العمالة المصرية للتعذيب عن أيدي المليشيات.

وأضاف المراغي، أن عمال وشعب مصر لا يقبلون أي تهديد، ونعرف كيف نأخذ حقوقنا، مؤيداً تصريحات رئيس البرلمان التي أثلجت صدور الشعب المصري تجاه عمال مصر الشرفاء.

من جانبه أعلن النائب شرعي صالح، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدي، تأييده للرئيس عبدالفتاح السيسي في كل ما يتخذه لمواجهة ممارسات رجب طيب أردوغان، قائلا: النصر حليف الرئيس السيسي وحليف مصر، وهو أيضا ما أكد عليه النائب بسام فليفل.

من جانبه قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الفلاح سقط سهوا من حسابات الحكومة، رغم أنه الوحيد الذي لم يتوقف عن الإنتاج خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو، مضيفا: ربما السبب أن أغلب الوزراء لم يعيشوا في القرى.

وأضاف عبدالعال: لما تراجعوا السيرة الذاتية لأغلب الوزراء هتلاقيهم لم يعيشوا في القرى، ودي المشكلة، وأنا عايز الحكومة تعمل زيارة لسوق العبور، وتتخيل عدم وجود منتجات القرى الزراعية.

وتابع عبدالعال: هناك مشاكل كثيرة في محصول القصب وتحدثت كثيرا في هذا الملف لإنقاذه ونحو 6 مصانع مرتبطة به، مطالبا بالاهتمام بمحصول القمح خصوصا أن مصر تعتبر الدولة رقم 1 في استيراده من الخارج، في حين أن هذا المحصول لا يحتاج استهلاك مياه كثيرة.. لو رشينا مياه على القمح والشعير هيطلع.