الصحة تصدر قرارًا بشأن أسرة الرعاية المركزة وأجهزة التنفس بالجيزة

كتب- أحمد جمعة:

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بديوان عام الوزارة؛ لمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد (كوفيد -١٩) في المحافظتين كونهما الأكثر إصابة بكورونا.

وتابع الاجتماع سير العمل في كل من المستشفيات من خلال استقبال حالات الإصابة، والقوافل العلاجية التي تقوم بتوزيع الأدوية على حالات العزل المنزلي والمخالطين، في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين وتسهيل تلقي العلاج.

وأشارت الوزيرة، إلى توافر المستلزمات الوقائية والطبية بالمستشفيات بالإضافة إلى توافر الأدوية بشكل مستمر وكافِ، مؤكدة مراجعة مخزون المستلزمات بشكل دوري.

ووجهت الوزيرة، كل من الدكتور محمد منصور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الجيزة، والدكتور محمد حسانين، رئيس قطاع الدعم الفني والمشروعات بالوزارة، بتوفير 100 سرير رعاية مركزة و20 جهاز تنفس صناعي إضافي بمستشفيات المحافظة خلال الأسبوع المقبل.

وكلفت الوزيرة الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، بإعداد تقرير بحالات الإصابة بكورونا التي يتم استقبالها بشكل يومي في مستشفيات القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى حالات الوفاة داخل القاهرة الكبرى، للتأكد من كفاءة سير العمل بداية من استقبال الحالات وإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي أفضل خدمة طبية وصرف الأدوية وتطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة.