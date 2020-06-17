بعد الوصول لـ49 ألف حالة.. الصحة تعلن أكثر 8 محافظات إصابة بكورونا

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن المحافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حتى اليوم الأربعاء.

كانت وزارة الصحة سجلت 1363 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معملياً لفيروس كورونا المستجد، و84 حالة وفاة، اليوم الأربعاء، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات 49219 حالة، فضلًا عن 1850 حالة وفاة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن أكثر 8 محافظات إصابة بكورونا هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، المنوفية، الشرقية، الإسكندرية والبحيرة.

وقررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عقد اجتماع تنسيقي بشكل يومي، عبر تقنية "الكونفرانس كول" مع محافظي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، المنوفية، الشرقية، إسكندرية والبحيرة)، وعدد من قيادات الوزارة بالإضافة إلى مديري المستشفيات في تلك المحافظات، لبحث تداعيات الموقف، والوقوف على أي تحديات قد تواجههم، والعمل على حلها بشكل فوري لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

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