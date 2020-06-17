أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

بعد الوصول لـ49 ألف حالة.. الصحة تعلن أكثر 8 محافظات إصابة بكورونا

09:41 م الأربعاء 17 يونيو 2020
بعد الوصول لـ49 ألف حالة.. الصحة تعلن أكثر 8 محافظات إصابة بكورونا

الدكتورة هالة زايد

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن المحافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حتى اليوم الأربعاء.

كانت وزارة الصحة سجلت 1363 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معملياً لفيروس كورونا المستجد، و84 حالة وفاة، اليوم الأربعاء، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات 49219 حالة، فضلًا عن 1850 حالة وفاة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن أكثر 8 محافظات إصابة بكورونا هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، المنوفية، الشرقية، الإسكندرية والبحيرة.

وقررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عقد اجتماع تنسيقي بشكل يومي، عبر تقنية "الكونفرانس كول" مع محافظي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، المنوفية، الشرقية، إسكندرية والبحيرة)، وعدد من قيادات الوزارة بالإضافة إلى مديري المستشفيات في تلك المحافظات، لبحث تداعيات الموقف، والوقوف على أي تحديات قد تواجههم، والعمل على حلها بشكل فوري لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

اقرأ أيضا:

انخفاض ملحوظ.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات "كورونا" اليوم الأربعاء

هالة زايد وزيرة الصحة وزارة الصحة فيروس كورونا

الخبر التالى:

بعد خوفهم من "كورونا".. قرار من وزيرة الصحة بشأن أصحاب الأمراض المزمنة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 47856

    عدد المصابين

  • 12730

    عدد المتعافين

  • 1766

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8202176

    عدد المصابين

  • 4274149

    عدد المتعافين

  • 443573

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض ملحوظ في إصابات كورونا اليومية.. وأعلى 8 محافظات إصابة بالوباء