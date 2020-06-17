"العناني" يناقش مع نائب وزير السياحة القبرصي استئناف الحركة بين البلدين أول يوليو

كتب- يوسف عفيفي:

أجرى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اتصالًا هاتفيًا مع Savvas Perdios نائب الوزير للسياحة في قبرص.

وبحسب بيان اليوم، حضر الاتصال السفير ماجد مصلح، المشرف العام على إدارة العلاقات الدولية والخارجية بالوزارة، حيث بحث الاتصال سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة، والاستعدادات والإجراءات الاحترازية في الدولتين لاستئناف الحركة السياحية.

واستعرض العناني، ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة لإعادة التشغيل واستقبال الزائرين بالفنادق والمطاعم والأنشطة السياحية وإعادة فتح المتاحف والمواقع الأثرية، حيث سيتم فتح السياحة الخارجية الوافدة إلى مصر اعتبارًا من أول يوليو بالمحافظات السياحية الساحلية كمرحلة أولى.

ومن جانبه، أكد نائب وزير السياحة القبرصي، عمق العلاقات الوثيقة بين مصر وقبرص في العديد من المجالات وخاصة في مجال السياحة، مشددا على أهمية التنسيق والتعاون السياحي بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وتناول الحديث، أهمية تبادل الخبرات بين البلدين للخروج من أزمة فيروس كورونا المستجد وتداعياته على قطاع السياحة على المستوى العالمي؛ حيث اتفق الجانبان على تكثيف التواصل بينهما خاصة على المستوى الفني بين ممثلي البلدين لمناقشة مختلف الأمور المتعلقة بالتبادل السياحي بين البلدين وضوابط السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد، مؤكدين أن المرحلة المقبلة حساسة وحرجة لقطاع السياحة عالميا.

ووجه نائب الوزير للسياحة في قبرص، الدعوة للدكتور خالد العناني لزيارة قبرص، كما حرص العناني على توجيه الدعوة لنائب الوزير للسياحة في قبرص لزيارة مصر والاستمتاع بالمناطق السياحية والأثرية بها.