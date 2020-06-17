بعد اعتذاره للأطباء.. البرلمان يرفض رفع الحصانة عن إلهامي عجينة

كتب- مصراوي:

رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب إلهامي عجينة، على خلفية سب وقذف أطباء مستشفى شربين العام.

واستعرض النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة، بشأن طلب رفع الحصانة عن النائب إلهامي عجينة.

وأوضح الجمل، أن النائب عجينة، أكد احترامه للأطباء والجيش الأبيض، مشددًا على أهمية مساعدتهم لاسيما في ظل الظروف التي تمر بها البلد، وأنه لم يذهب للتفتيش على المستشفى، بل ذهب لمساعدة مريض استغاث به.

وأكد الجمل، أن اللجنة تؤكد تقديرها الكامل للجيش الأبيض في تلك الفترة التي يمثلون فيها خط الدفاع الأول في أزمة كورونا.

وعقب الدكتور علي عبدالعال، على الواقعة، بأنها جاءت في توقيت حساس، حيث أن الجميع يحنو على الأطباء في تلك الفترة بسبب الظروف التي يعملون فيها، وبالتالي فهذه الطريقة لا تجوز.

وحاول النائب إلهامي عجينة توضيح الواقعة، فرد عليه عبدالعال مداعبا: عندي الملف كامل.

ومن جانبه حصل النائب إلهامي عجينة، على الكلمة، موضحًا احترامه للجميع ولا يمكن أن يخطئ في الأطباء، وأن الواقعة تم تسيسها إعلاميًا من جانب البعض.

وتابع: أنا اتظلمت في الموضوع ده والحمد لله إني مظلوم ولست ظالم، وأوضح أنه استجاب لاستغاثة مواطن بالمستشفى ولم يكن هدفه التفتيش على المستشفى.

وعقب عبدالعال: ليس من حقك التفتيش وإنما لديك أدواتك الرقابية، التي من حقك ممارستها طبقًا للائحة الداخلية.

وطالب عبدالعال، النائب إلهامي بالاعتذار للأطباء، قائلا: عليك أن تعتذر عما حدث، ليرد عجينة: اعتذر للأطباء رغم أني لم أخطئ، ولكني اعتذر احتراما وتقديرا لهم.