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حتى 5 يوليو.. رفع الجلسة العامة للبرلمان بعد الموافقة على الموازنة العامة

08:39 م الأربعاء 17 يونيو 2020
حتى 5 يوليو.. رفع الجلسة العامة للبرلمان بعد الموافقة على الموازنة العامة

الدكتور علي عبدالعال

كتب- مصراوي:

رفع منذ قليل الدكتور علي عبدالعال، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم 5 يوليو المقبل.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.

ورفض المجلس طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب إلهامي عجينة في واقعة مستشفى شربين.

علي عبدالعال الموازنة العامة للدولة مجلس النواب إلهامي عجينة مستشفى شربين

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