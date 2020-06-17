حتى 5 يوليو.. رفع الجلسة العامة للبرلمان بعد الموافقة على الموازنة العامة

كتب- مصراوي:

رفع منذ قليل الدكتور علي عبدالعال، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم 5 يوليو المقبل.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.

ورفض المجلس طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب إلهامي عجينة في واقعة مستشفى شربين.