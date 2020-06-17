نقيب المحامين: الصحة توفر حقائب علاج "كورونا" مجانا لمصابينا

كتب- مصراوي:

قال رجائي عطية، نقيب المحامين ، إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وافقت على إمداد المحامين المصابين بفيروس كورونا بحقائب العلاج مجانًا.

وأضاف عطية، في بيان، اليوم الأربعاء: وافقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، مشكورة على إمداد مصابينا بفيروس كورونا بحقائب العلاج مجانا للمحامين، ورفضت أن تتقاضى منا أي تكلفة، وسيتم إرسال حقائب العلاج إلى الزملاء في أماكنهم.