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نقيب المحامين: الصحة توفر حقائب علاج "كورونا" مجانا لمصابينا

07:31 م الأربعاء 17 يونيو 2020
نقيب المحامين: الصحة توفر حقائب علاج "كورونا" مجانا لمصابينا

نقيب المحامين رجائي عطية

كتب- مصراوي:

قال رجائي عطية، نقيب المحامين ، إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وافقت على إمداد المحامين المصابين بفيروس كورونا بحقائب العلاج مجانًا.

وأضاف عطية، في بيان، اليوم الأربعاء: وافقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، مشكورة على إمداد مصابينا بفيروس كورونا بحقائب العلاج مجانا للمحامين، ورفضت أن تتقاضى منا أي تكلفة، وسيتم إرسال حقائب العلاج إلى الزملاء في أماكنهم.

نقيب المحامين رجائي عطية حقائب علاج كورونا فيروس كورونا هالة زايد وزيرة الصحة

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