نقيب المحامين: الصحة توفر حقائب علاج "كورونا" مجانا لمصابينا
كتب- مصراوي:
قال رجائي عطية، نقيب المحامين ، إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وافقت على إمداد المحامين المصابين بفيروس كورونا بحقائب العلاج مجانًا.
وأضاف عطية، في بيان، اليوم الأربعاء: وافقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، مشكورة على إمداد مصابينا بفيروس كورونا بحقائب العلاج مجانا للمحامين، ورفضت أن تتقاضى منا أي تكلفة، وسيتم إرسال حقائب العلاج إلى الزملاء في أماكنهم.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
47856
عدد المصابين
-
12730
عدد المتعافين
-
1766
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
8202176
عدد المصابين
-
4274149
عدد المتعافين
-
443573
عدد الوفيات
إعلان