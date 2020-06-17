الزراعة: حملات على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية بالمحافظات

كتب- أحمد مسعد:

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مديريات الطب البيطري بالمحافظات، بتكثيف حملات التفتيش على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية شنت حملة مكبرة في 4 محافظات وهي (الدقهلية، بني سويف، الشرقية، الجيزة) حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 91 مركزا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات وتم رصد 11 مركزا مخالفا ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية ووجود أدوية محظورة اأو مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وأضاف محمود، أنه تم إصدار 3 قرارات إدارية لإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بعدد 10 منشآت بيطرية بمحافظات: الدقهلية – بني سويف – الشرقية، وتم عمل 5 محاضر (جنح) لبعض المخالفات الأخرى مثل الأدوية منتهية الصلاحية في بني سويف والشرقية، وإغلاق مخزن لشركة إضافات أعلاف يقوم بالغش التجاري ويحوز أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بمحافظة الجيزة بواسطة شرطة البيئة والمسطحات المائية.

وأشار رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلى أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.