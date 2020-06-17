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استعدادًا للعمل.. بدء تلقي طلبات المطاعم والكافتيريات السياحية لتوفيق أوضاعها

05:50 م الأربعاء 17 يونيو 2020
استعدادًا للعمل.. بدء تلقي طلبات المطاعم والكافتيريات السياحية لتوفيق أوضاعها

عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية

كتب- يوسف عفيفي:

قالت غرفة المنشآت السياحية، إنها دعت أعضاءها (المطاعم والكافتيريات) الراغبة في تطبيق المعايير والضوابط الصحية والوقائية المقررة والمعتمدة من وزارتَي السياحة والصحة وبالتعاون مع الغرفة، إلى سرعة إرسال طلباتها إلى الجهاز الإداري بالغرفة بالدقي أو فروعها؛ حتى يتسنى الاتفاق مع وزارة السياحة على تشكيل لجان للمرور والتفتيش والمعاينة لهذه المنشآت، للتأكد من تطبيقها هذه الضوابط والمعايير.

وأوضح عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق مع عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون المنشآت السياحية والفندقية، على استثمار هذه الفترة التي نترقب فيها إعلان الحكومة، في أي وقت، عن التشغيل الجزئي للمطاعم والكافتيريات خارج الفنادق، في إجراء المعاينات وتفقدها والتأكد من تنفيذها هذه القواعد ومنحها شهادة الصلاحية الصحية، بحيث يتم دخولها الخدمة فور صدور قرار التشغيل الجزئي واستقبال الزبائن.

وأكد المصري، أن هذه اللجان ستبدأ على الفور نشاطها وعملها، في جميع المناطق السياحية؛ بحيث لا تضطر المطاعم إلى الانتطار لإجراء المعاينات لوقت طويل لمراجعة موقفها.

وأشار رئيس غرفة المنشآت السياحية، إلى توجيه الفروع الفرعية بجانب الغرفة الرئيسية للبدء الفوري في تلقي طلبات المطاعم والكافتيريات وإخطار الوزارة؛ لوضع جدول زمني للتفتيش، محذراً هذه المنشآت من عدم الالتزام بما أقرته الضوابط والاشتراطات الصحية، ومخالفتها بعد حصولها على شهادة الصلاحية والتشغيل الجزئي، حيث إن وقف المنشأة وإلغاء تراخيصها سيكونان عقوبة المخالفين.

غرفة المنشآت السياحية المطاعم الكافتيريات الضوابط الصحية وزارة السياحة

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