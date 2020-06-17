البيئة: تشكيل مجموعة عمل لمتابعة إجراءات تنظيم الصيد شهريًا

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا موسعًا لمناقشة إجراءات منع الصيد الجائر وتنظيم أنشطة الصيد بالبحر الأحمر وذلك بمشاركة الدكتور خالد سيد، رئيس هيئة الثروة السمكية، والدكتورة إيناس أبوطالب، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، وعدد من خبراء البيئة والتنوع البيولوجي وذلك عبر تقنية "فيديو كونفرانس".

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية تنفيذ إجراءات مكافحة ومنع الصيد الجائر لحماية الثروة السمكية والأحياء البحرية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية مع ضرورة توفير أنشطة بديلة ومستدامة للصيادين في فترات منع الصيد لضمان تعويض الصيادين وتوفير سبل عيش كريمة لهم.

وشددت وزيرة البيئة، على أهمية توحيد الروئ لاتخاذ الإجراءات المطلوبة للحفاظ على الموروث الطبيعي شمال البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة لأهميتهما لمصر والعالم مع خلال التعاون الوثيق مع الهيئة وكافة الجهات المعنية لضمان منع الصيد في فترات التكاثر.

وأكد الدكتور خالد سيد، رئيس هيئة الثروة السمكية، ضرورة تفعيل بروتوكول تنظيم أنشطة الصيد بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة والذي يتضمن إنشاء الصندوق الخاص بإدارة منظومة الصيد في البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة وإصدار اللائحة الخاصة بالصندوق والمتضمن قيام الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بإنشاء الحساب تحت الاتحاد التعاوني للثروة المائية لتوفير أنشطة بديلة للصيادين أثناء فترات منع الصيد ضمانا لحياة أفضل.

وانتهى الاجتماع إلى تشكيل مجموعة عمل بمشاركة كافة الجهات المعنية لمتابعة إجراءات منع الصيد الجائر على أن يتم عقد اجتماع شهريًا للمتابعة مع العمل بالتوازي على توفير نموذج تطبيقي لأنشطة مستدامة لتعويض الصيادين خلال فترات المنع من الصيد.

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