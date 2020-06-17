اليوم.. وصول 10 رحلات تقل 1502 عامل مصري من العالقين بالكويت

كتب- يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح التقرير، أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 21 رحلة طيران تحمل على متنها 3217 راكبًا إلى مطارات 5 دول: مصر والهند وتركيا ونيبال وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 10 رحلات تقل 1502 عامل من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي في بيان اليوم الأربعاء، أن الرحلات الـ 10 ستصل إلى 4 مطارات (القاهرة والأقصر، وأسيوط وسوهاج)، مشيرًا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 10 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم وفقًا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها 1502 عامل.

وجاءت مغادرة الرحلات كالتالي:-

- الرحلة الأولى، على الكويتية رقم 1645 قيام من مطار الكويت الساعة 7.05 وعلى متنها 130 عاملا وتصل مطار سوهاج.

- الرحلة الثانية، رقم 1653 الكويتية وتغادر الكويت 9.05 وعلى متنها 130 عاملا وتصل إلى مطار سوهاج.

- الرحلة الثالثة، أير كايرو رحلة رقم 2502 قيام من الكويت 10.00 وعلى متنها 145 عاملا، وصول مطار القاهرة.

- الرحلة الرابعة، على الكويتية رقم 1543 قيام من الكويت 14.15 على متنها 195 عاملا تصل لمطار القاهرة.

- الرحلة الخامسة، على المصرية رقم 3066 قيام من الكويت 15.05 وعلى متنها 145 عاملا وتصل مطار الأقصر.

- الرحلة السادسة، الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت الساعة 17.05 وعلى متنها 145 عاملا وتصل مطار القاهرة.

-الرحلة السابعة، طيران أير كايرو رقم 2416 قيام من الكويت 17.30وعلى متنها 168 عاملا تصل إلى سوهاج.

- الرحلة الثامنة، طيران الجزيرة رحلة رقم 1701 قيام من الكويت 18.00 وعلى متنها 145 عاملا تصل مطار أسيوط.

- الرحلة التاسعة، على طيران إيركايرو رقم 2416 قيام من الكويت 17.30 وصول مطار أسيوط وعلى متنها 145 عاملا.

- الرحلة العاشرة، طيران الجزيرة رحلة رقم 1703 قيام من الكويت 20.00 وصول مطار أسيوط وعلى متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.