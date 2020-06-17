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البرلمان يوصي بزيادة اعتماداته مع احتمالية انتقاله إلى العاصمة الجديدة

05:14 م الأربعاء 17 يونيو 2020
البرلمان يوصي بزيادة اعتماداته مع احتمالية انتقاله إلى العاصمة الجديدة

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

اجتمعت اللجنة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، وسط حضور أعضاء اللجنة العامة، وقد استعرضت اللجنة العامة تقرير لجنة الخطة والموازنة، باعتبارها لجنة حسابات المجلس، عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2020/2021.

وراعى تقرير اللجنة تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات في ضوء الزيادات الحتمية والضرورية، وفي أضيق نطاق ممكن؛ لا سيما في ظل اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية لضمان سلامة النواب والعاملين بالمجلس في مواجهة فيروس كورونا، مع الالتزام الكامل بضوابط وإجراءات اللائحة الداخلية للمجلس في كل بنود الصرف.

وأشادت اللجنة العامة بالقيادة الحكيمة للمجلس، وأمانته العامة، والتي ساعدت على الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي لموازنة المجلس رغم التطوير المستمر لأنشطة وأعمال المجلس.

وأكدت اللجنة العامة التوصية الواردة بالتقرير بشأن ضرورة زيادة اعتمادات موازنة المجلس في ضوء ما قد تتطلبه الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأيضًا مع بدء اتخاذ إجراءات تشكيل وعمل مجلس الشيوخ استجابة للتعديلات الدستورية الأخيرة، وكذلك ما قد يطرأ من مستجدات مع احتمالية انتقال مجلس النواب إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال العام المالي 2020/2021.

وانتهت اللجنة العامة، في ختام اجتماعها، إلى الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2020/2021 والتوصية الواردة به.

مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة علي عبدالعال

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