البرلمان يوافق نهائيًا على قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية

كتب- مصراوي:

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، نهائيًا بأغلبية الثلثين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، والذي وافق عليه في جلسات سابقة في المجموع، وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته، كما وافق البرلمان على تعديل صياغة بعض المواد في ضوء تقرير مجلس الدولة على المشروع.



ويهدف مشروع قانون تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح، وضمان الاستفادة الكاملة بما أنفقته الدولة في سبيل إعداد الموفد وتأهيله من خلال وضع ضوابط ومحددات يلتزم بها الموفد سواء كان في بعثة أو منحة أو إجازة دراسية، وفي حالة مخالفتها ألزم القانون الموفد أو ضامنه برد النفقات، ووقع عليه عقوبة تصل إلى 3 ملايين جنيه حال عدم رد النفقات.

ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو مواكبة التطور في جميع المجالات العلمية والبحثية والفنية لكافة أنواع العلوم والدراسات والرغبة في خلق جيل جديد من الكوادر القادرة على النهوض بأعباء الدولة.



وأشار تقرير اللجنة إلى أن الواقع العملى كشف عن وجود ثغرات ومشكلات عملية في شأن الاستفادة من البعثات والمبعوثين في ظل الوضع القانوني الحالى، وخاصة فيما يتعلق بعلاقة الدولة بالموفد وأسس الإشراف عليه وتعظيم الاستفادة منه، بالإضافة إلى القواعد الحاكمة لعلاقة الدولة بالجهة الموفد إليها الموفد فضلا عن قواعد وأسس مساءلة الموفد وعدم إيضاحها لا سيما في ظل تحمل الدولة لنفقات باهظة لتأهيل أبنائها من الموفدين.

وذكرت اللجنة، إنه كان لزامًا على الحكومة إعداد مشروع قانون جديد يحقق الأهداف من البعثات، ويضمن الاستفادة الكاملة بما أنفقته الدولة في سبيل إعداد الموفد وتأهيله.