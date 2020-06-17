تبدأ بـ75 جنيها.. متي يتم تطبيق قانون الحد الأدنى للعلاوة بشأن العاملين بالدولة؟
كتب- محمد عبدالناصر:
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، القانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٠، بشأن تقرير الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
ونشر القانون بالجريدة الرسمية العدد ٢٤ مكرر (ج) بتاريخ ١٧ يونيو.
وتنص المادة الأولى على:
"يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1/7/2020، طبقًا للمادة 37 منه، مبلغ 75 جنيهًا شهريًّا.
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