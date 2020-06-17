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مطار القاهرة يستقبل 5 رحلات استثنائية تقل 810 مصريين عالقين بالسعودية

04:48 م الأربعاء 17 يونيو 2020
مطار القاهرة يستقبل 5 رحلات استثنائية تقل 810 مصريين عالقين بالسعودية

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، 5 رحلات طيران استثنائية، على متنها نحو 810 مصريين من العالقين بالسعودية، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية؛ بسبب فيروس كورونا.

وقالت مصادر البمطار: وصلت رحلتان لشركة "أير كايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني على متنهما 330 مصريًّا من العالقين بالرياض وجدة ، و3 رحلات للخطوط السعودية و"النيل للطيران" و"طيران ناس" على متنها نحو 480 مصريًّا من العالقين بالسعودية.

وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، بإجراء اختبارات قياس درجات الحرارة على جميع الركاب القادمين بصالة الوصول، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يومًا.

وكانت سلطة الطيران المدني أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق؛ منها رحلات الشحن الجوي ورحلات الشارتر؛ لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجها دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

مطار القاهرة الدولي، مطار القاهرة الدولي فيروس كورونا الحجر الصحي

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