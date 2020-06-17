السيسي يصدر قانون الحد الأدنى للعلاوة بشأن العاملين بالدولة

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، القانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقرير الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

ونشر القانون بالجريدة الرسمية العدد ٢٤ مكرر (ج) بتاريخ ١٧ يونيو.