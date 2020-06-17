"المستشفيات التعليمية": تعافي 15 مصابا بكورونا في مستشفى دمنهور
كتب - أحمد جمعة:
أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية اليوم الأربعاء، خروج 15 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد تعافيهم من مستشفى دمنهور التعليمي بالبحيرة.
وقال الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة، إن مستشفيات الهيئة مستمرة في تسخير كافة إمكانياتها من تجهيزات وأطقم طبية لمكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) وخدمة المرضى في جميع أنحاء الجمهورية، مع التأكيد على أن كافة الخدمات الصحية المقدمة داخل مستشفيات الهيئة لعلاج مصابي كورونا تقدم بالمجان.
وأضاف الدكتور أسامة البلكي، مدير مستشفى دمنهور التعليمي، أن خروج 15 مصابا بعد تعافيهم من المرض أمر شديد الإيجابية ورفع معنويات جميع أفراد الطاقم الطبي بالمستشفى حيث أن المرضى المتعافين تم حجزهم بالمستشفى بعد ظهور إيجابية التحاليل والمسحه وتبين إصابتهم بفيروس كورونا المستجد 27 مايو، وتم اليوم خروجهم بعد الشفاء من الفيروس وتحولهم من إيجابي إلى سلبي وسينتقلون الآن إلى المرحلة الثانية وهي استكمال العلاج وتطبيق بروتوكول وزارة الصحة بالعزل المنزلي.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
47856
عدد المصابين
-
12730
عدد المتعافين
-
1766
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
8202176
عدد المصابين
-
4274149
عدد المتعافين
-
443573
عدد الوفيات
إعلان