"المستشفيات التعليمية": تعافي 15 مصابا بكورونا في مستشفى دمنهور

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية اليوم الأربعاء، خروج 15 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد تعافيهم من مستشفى دمنهور التعليمي بالبحيرة.

وقال الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة، إن مستشفيات الهيئة مستمرة في تسخير كافة إمكانياتها من تجهيزات وأطقم طبية لمكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) وخدمة المرضى في جميع أنحاء الجمهورية، مع التأكيد على أن كافة الخدمات الصحية المقدمة داخل مستشفيات الهيئة لعلاج مصابي كورونا تقدم بالمجان.

وأضاف الدكتور أسامة البلكي، مدير مستشفى دمنهور التعليمي، أن خروج 15 مصابا بعد تعافيهم من المرض أمر شديد الإيجابية ورفع معنويات جميع أفراد الطاقم الطبي بالمستشفى حيث أن المرضى المتعافين تم حجزهم بالمستشفى بعد ظهور إيجابية التحاليل والمسحه وتبين إصابتهم بفيروس كورونا المستجد 27 مايو، وتم اليوم خروجهم بعد الشفاء من الفيروس وتحولهم من إيجابي إلى سلبي وسينتقلون الآن إلى المرحلة الثانية وهي استكمال العلاج وتطبيق بروتوكول وزارة الصحة بالعزل المنزلي.