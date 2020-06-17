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محمد منار: تكثيف الإجراءات استعدادًا لعودة الطيران المنتظم أول يوليو

03:11 م الأربعاء 17 يونيو 2020
محمد منار: تكثيف الإجراءات استعدادًا لعودة الطيران المنتظم أول يوليو

الطيار محمد منار عنبه

كتب - محمد عبيد:

أكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، على استعداد وجاهزية الوزارة وشركاتها وهيئاتها التابعة لعودة الرحلات الجوية الدولية بشكل منتظم من وإلى مصر اعتبارا من أول يوليو القادم، وذلك بتطبيق عدد كبير من الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطارات أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين .

ودعا وزير الطيران، العاملين بمواقع العمل المختلفة وخاصة الصفوف الأمامية بتقديم كافة التسهيلات والمساعدات اللازمة للمسافرين والتنسيق المستمر مع كافة الجهات العاملة بمطار القاهرة والمطارات الإقليمية لتيسير إجراءات السفر ومنع التكدس وتذليل كافة الصعوبات والرعاية اللازمة للمسافرين، لجعل تجربة سفرهم أكثر راحة وأماناً.

وأعرب عن تفاؤله بالمرحلة القادمة حيث أن هذا القرار بمثابة بشرى لبدء عودة الحياة لقطاع الطيران المدني، لما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا، متمنيًا زوال هذا الوباء في أقرب وقت.

وقال وزير الطيران، إنه تم وضع خطة عمل للمرحلة القادمة تتضمن زيارات تفقدية لجميع المطارات المصرية للوقوف على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات والضوابط التي اتخذتها الوزارة ضمن استعداداتها لعودة الحركة الجوية والتي تتمثل في تزويد المطارات بمنظومة كاميرات حرارية تعمل إلكترونيًا للكشف على درجة حرارة الركاب، وتدوين بيانات الكارت الصحي للركاب بالإضافة إلى استمرار أعمال التعقيم والتطهير الشاملة وتطبيق قواعد السلامة الصحية والتباعد الاجتماعي بين المسافرين والالتزام بارتداء الكمامات لجميع المتواجدين داخل المطارات، وكذلك تعقيم أمتعة المسافرين قبل وضعها على السير الخاص بالأمتعة.

وأشار "منار"، إلى أن الإجراءات تشمل أيضًا تعقيم وتطهير جميع الطائرات قبل وبعد كل رحلة وارتداء الكمامات إجباري داخل الطائرة لكل من الركاب والطاقم و تقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط، مع توفير عدد كبير من الحقائب الصغيرة للركاب تحتوي على مجموعة حماية موصى بها عالمياً (مطهرات وقفازات وكمامات) "universal protection kit "، بالإضافة لتخصيص أماكن محددة لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة و تخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم والتعامل معهم وفقاً لإرشادات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

محمد منار عودة الطيران الرحلات الجوية الدولية فيروس كورونا

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