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اليوم.. مطار القاهرة يستقبل 61 رحلة طيران دولي وداخلي

02:54 م الأربعاء 17 يونيو 2020
اليوم.. مطار القاهرة يستقبل 61 رحلة طيران دولي وداخلي

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الأربعاء، 61 رحلة طيران استثنائية، ما بين رحلات ركاب دولية وداخلية وخاصة ورحلات بضائع، تقل على متنها نحو 8491 راكبًا مصريًا من العالقين بدول الخارج منذ وقف الطيران، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، اليوم الأربعاء، إن رحلات العالقين القادمة من الخارج من عدة دول منها، الكويت والسعودية، والإمارات، وعمان، تسيرها شركات طيران دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، لنقل العالقين بدول الخارج.

ويخضع جميع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار وإجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

مطار القاهرة رحلات جوية فيروس كورونا

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