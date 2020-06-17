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أنقذ نفسك والآخرين.. عبدالعال يطالب النواب بارتداء الكمامة داخل القاعة

01:44 م الأربعاء 17 يونيو 2020
أنقذ نفسك والآخرين.. عبدالعال يطالب النواب بارتداء الكمامة داخل القاعة

علي عبدالعال

كتب- مصراوي:

طالب الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، النواب بارتداء الكمامة داخل القاعة العامة، بالتزامن مع بدء الجلسة العامة للمجلس.

وقال عبدالعال، موجهًا كلامه للنواب: "لا بد من ارتداء الكمامة وعكس ذلك خطر، وإذا مش هتنقذ نفسك أنقذ الآخرين والأمر ليس سهلا".

ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البرلمان لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".

علي عبدالعال الكمامة فيروس كورونا مجلس النواب

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