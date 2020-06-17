أنقذ نفسك والآخرين.. عبدالعال يطالب النواب بارتداء الكمامة داخل القاعة
كتب- مصراوي:
طالب الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، النواب بارتداء الكمامة داخل القاعة العامة، بالتزامن مع بدء الجلسة العامة للمجلس.
وقال عبدالعال، موجهًا كلامه للنواب: "لا بد من ارتداء الكمامة وعكس ذلك خطر، وإذا مش هتنقذ نفسك أنقذ الآخرين والأمر ليس سهلا".
ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البرلمان لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".
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