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"القوى العاملة": إعفاء العمالة الزراعية الوافدة من غرامة التصاريح بالأردن

01:42 م الأربعاء 17 يونيو 2020
"القوى العاملة": إعفاء العمالة الزراعية الوافدة من غرامة التصاريح بالأردن

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب - يوسف عفيفي:
تلقى محمد سعفان وزير القوي العاملة، اليوم الأربعاء، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان - الأردن، وذلك في إطار متابعته مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، في بيان اليوم، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالأردن طلعت السيد، لفت فيه إلى أن مجلس الوزراء الأردني قرر إعفاء العمالة الوافدة في القطاع الزراعي ممن تنتهي تصاريح عملهم قبل 30 يونيو الجاري من غرامة التأخير، على أن يقوم المزارع بتجديد التصاريح خلال شهر يوليو 2020.

وأضاف "السيد"، أنه سيتم التنسيب لمجلس الوزراء بتأجيل تاريخ نهاية سريان تخفيض رسوم تصاريح القطاع الزراعي وأصحاب المخابز إلى 320 دينار لنهاية يوليو بدلا من بدايته بحيث تتم دراسة الموضوع بخصوص الرسوم لما بعد يوليو 2020.

محمد سعفان وزير القوي العاملة وزارة القوي العاملة الأردن

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