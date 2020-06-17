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وزير التربية التعليم: مستعدون لإجراء امتحانات الثانوية العامة

01:31 م الأربعاء 17 يونيو 2020
وزير التربية التعليم: مستعدون لإجراء امتحانات الثانوية العامة

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم اكتمال الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع أجهزة الدولة والجهات المعنية، لإجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات.

ووجه شوقي الشكر إلى كل الوزارات المعنية والمحافظات التي قدمت كل أنواع الدعم والمساندة؛ سعياً لإجراء الامتحانات لأبنائنا الطلاب على الوجه الأمثل، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة، والتي تضمن الحفاظ على الطلاب وسلامتهم.

واطمأن رئيس الوزراء على اكتمال الاستعدادات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع أجهزة الدولة والجهات المعنية، لإجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة، بدءاً من يوم الأحد المقبل.

طارق شوقي امتحانات الثانوية العامة وزير التربية التعليم الثانوية العامة

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